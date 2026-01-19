김경 거부로 대질 무산… 경찰, 강선우 1억 실체 직접 조사

20일 소환… “의혹 관련 8명 조사”

시, 金 가족 업체 특혜 의혹 감사

이미지 확대 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.1.18

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.1.18

연합뉴스

2026-01-20 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘공천헌금 1억원 수수’ 의혹을 수사 중인 경찰이 20일 강선우 무소속 의원을 불러 조사한다. 경찰은 그간 진행한 핵심 피의자들에 대한 조사를 토대로, 사건의 중심에 있는 강 의원을 직접 조사해 엇갈린 진술의 실체를 가린다는 계획이다.19일 경찰청 국가수사본부에 따르면 서울경찰청은 지난 18일 김경 서울시의원과 강 의원의 전직 보좌관 남모씨를 잇달아 소환해 조사했다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 간담회에서 “현재까지 강 의원 의혹과 관련해 피의자와 참고인 등 8명을 조사했다”며 “확보한 자료와 진술을 토대로 수사를 이어가고 있다”고 밝혔다.김 시의원은 전날 오전 10시쯤 서울청 마포청사에 출석해 약 17시간 조사를 받은 뒤 이날 새벽 귀가하며 “사실대로 진술했다”고 말했다. 같은 날 오후 출석한 남씨는 ‘강 의원이 직접 돈을 받았느냐’는 취재진 질문 등에 답하지 않았다. 경찰이 두 사람을 같은 날 조사한 것은 강 의원 소환을 앞두고 진술 충돌을 정리하려는 취지로 풀이된다.김 시의원은 공천헌금을 제안한 이가 남씨였다고 주장하는 반면, 남씨는 공천헌금 사실 자체를 몰랐다고 반박하고 있다. 경찰은 이들을 동시 소환해 대질 신문하는 방안을 검토했으나 김 시의원 측의 반대로 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다. 통상 대질 신문은 당사자 모두가 동의를 할 때만 진행된다.강 의원은 공천헌금이 오간 사실은 인정하나, 사후에 보고받고 즉시 반환을 지시했다는 입장을 고수 중이다. 다만 김 시의원과 남씨 모두 사건 당일 강 의원이 동석했다고 진술한 것으로 알려지면서, 사후 보고라는 강 의원의 해명은 검증대에 오르게 됐다.한편 김 시의원은 가족이 운영하거나 관련된 업체들이 서울시 산하기관으로부터 수백억원대 용역을 수의계약으로 수주했다는 특혜 의혹도 받고 있다. 시는 이와 관련해 자체 감사에 착수했다. 이민경 시 대변인은 “감사위원회를 꾸리고 실태조사에서 (문제가 되는) 사항들이 나올 경우 고발 조치 등을 검토할 예정”이라고 말했다.