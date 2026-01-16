시내버스, 서울 도심 사거리서 인도로 돌진…13명 부상·2명 위독

이미지 확대 16일 서울 서대문역 사거리에서 버스가 돌진해 부상자가 발생했다. 2026.1.16. 폐쇄회로(CC)TV 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 16일 서울 서대문역 사거리에서 버스가 돌진해 부상자가 발생했다. 2026.1.16. 폐쇄회로(CC)TV 화면 캡처

서울 서대문역 사거리에서 시내버스가 인도 위 건물로 돌진하면서 13명이 다쳤다.16일 경찰 등에 따르면, 이날 오후 1시 30분쯤 시내버스 한 대가 인도를 건물로 돌진하는 사고가 발생했다. 이 사고로 버스 운전자를 포함해 13명이 다쳤으며, 그중 2명은 중상이다.부상자 대부분은 교통섬 인도 위에서 보행자 신호를 기다리는 중이었던 것으로 파악된다.버스 기사는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다. 경찰은 이 기사를 상대로 약물검사를 실시할 예정이다. 경찰 관계자는 “구체적인 사고 경위와 원인 등을 수사하고 있다”고 밝혔다.