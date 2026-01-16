시내버스, 서울 도심 사거리서 인도로 돌진…13명 부상·2명 위독

방금 들어온 뉴스

시내버스, 서울 도심 사거리서 인도로 돌진…13명 부상·2명 위독

손지연 기자
손지연 기자
입력 2026-01-16 14:15
수정 2026-01-16 14:15
16일 서울 서대문역 사거리에서 버스가 돌진해 부상자가 발생했다. 2026.1.16. 폐쇄회로(CC)TV 화면 캡처
16일 서울 서대문역 사거리에서 버스가 돌진해 부상자가 발생했다. 2026.1.16. 폐쇄회로(CC)TV 화면 캡처


서울 서대문역 사거리에서 시내버스가 인도 위 건물로 돌진하면서 13명이 다쳤다.

16일 경찰 등에 따르면, 이날 오후 1시 30분쯤 시내버스 한 대가 인도를 건물로 돌진하는 사고가 발생했다. 이 사고로 버스 운전자를 포함해 13명이 다쳤으며, 그중 2명은 중상이다.

부상자 대부분은 교통섬 인도 위에서 보행자 신호를 기다리는 중이었던 것으로 파악된다.

버스 기사는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐다. 경찰은 이 기사를 상대로 약물검사를 실시할 예정이다. 경찰 관계자는 “구체적인 사고 경위와 원인 등을 수사하고 있다”고 밝혔다.

손지연 기자
위로