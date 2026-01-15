‘무단결근’ 현직 경찰관, 흉기 피습…함께 있던 40대 여성 수사

방금 들어온 뉴스

‘무단결근’ 현직 경찰관, 흉기 피습…함께 있던 40대 여성 수사

윤예림 기자
입력 2026-01-15 15:56
수정 2026-01-15 16:37
이미지 확대
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


집에 함께 있던 현직 경찰관을 흉기로 찔러 다치게 한 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

인천 부평경찰서는 특수상해 혐의로 40대 여성 A씨를 수사 중이라고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 12일 오전 11시쯤 인천 부평구 주택에서 현직 경찰관인 50대 남성 B씨를 흉기로 찔러 다치게 한 혐의를 받는다.

B씨는 사건 당일 무단결근 상태에서 A씨 집에 머물다가 피해를 본 것으로 전해졌다. 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.

경찰은 이들을 상대로 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.



경찰 관계자는 “특수상해 사건과는 별개로 B씨의 무단결근이 확인돼 징계 절차를 검토할 것”이라고 말했다.
윤예림 기자
