“창덕궁은 ‘중국 스타일’”…마카오 항공사 오기 ‘논란’

입력 2026-01-14 10:02
수정 2026-01-14 10:02
마카오 국적 항공사인 ‘에어마카오’ 기내 좌석에 비치된 안내 책자에서 한국의 대표적인 궁궐인 창덕궁을 ‘중국식 건축’으로 소개한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이다.

창덕궁 돈화문 국가유산청 궁능유적본부 제공
창덕궁 돈화문
국가유산청 궁능유적본부 제공


지난 13일 서경덕 성신여대 교수는 소셜미디어(SNS)를 통해 “한 누리꾼의 제보로 문제를 확인했다”며 에어마카오 기내 안내 책자 사진을 공개했다.

서 교수에 따르면 에어마카오가 기내에 비치한 해당 책자는 ‘목적지 가이드’ 코너에서 서울의 대표적 관광지로 창덕궁을 소개하면서 영어·중국어·일본어 설명 모두에 창덕궁은 ‘중국식 건축’(Chinese-style architecture)이라는 표현을 사용했다.

에어마카오 공식 안내물 ‘목적지 가이드’ 코너에 창덕궁이 중국식 건축으로 소개된 모습. 서경덕 교수 SNS 캡처
에어마카오 공식 안내물 ‘목적지 가이드’ 코너에 창덕궁이 중국식 건축으로 소개된 모습. 서경덕 교수 SNS 캡처


이와 관련해 서 교수는 “이는 명백한 오류”라며 “창덕궁은 ‘자연’과 ‘건축’이 어우러진 공간을 형성한 한국의 대표적인 전통 건축”이라고 밝혔다.

이어 “이러한 가치를 인정받아 1997년 유네스코 세계유산으로도 지정됐다”고 강조했다.

그는 문제를 확인한 직후 에어마카오 측에 “외국인들이 오해하지 않도록 어서 빨리 시정하라”고 항의 메일을 보냈다고 전했다.

서 교수는 “아직도 세계 곳곳에 한국 문화와 역사에 대한 오류들이 많이 남아 있다”며 “여러분들의 적극적인 제보가 이러한 오류를 바로잡는 데 큰 도움이 되고 있다”고 했다.
문경근 기자
