“야, 들어와” 창원서 50대가 길 가던 중학생 흉기 위협…현행범 체포

길을 가던 중학생을 흉기로 위협한 50대가 경찰에 체포됐다.13일 뉴스1 등에 따르면 경남 창원서부경찰서는 특수협박 혐의로 A(50대)씨를 현행범 체포했다.A씨는 전날 오후 7시 20분쯤 창원시 의창구 소답동의 한 화장품 가게에서 흉기를 들고 10대 중학생 B군을 위협한 혐의를 받는다.그는 이날 화장품 가게에 흉기를 들고 들어간 뒤 가게 밖에서 길을 걷던 B군에게 “야 안으로 들어와”라고 말한 것으로 알려졌다. 가게 주인의 신고를 받은 경찰은 A씨를 현장에서 현행범 체포했다.A씨는 당시 술을 마신 상태로 경찰 조사에서 횡설수설한 것으로 전해졌다. 그는 누범 기간에 해당하지는 않는 것으로 확인됐다.경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등을 조사한 뒤 구속 영장 신청 등 신병 처리 여부를 검토할 방침이다.