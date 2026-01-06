경찰, 소녀상 훼손·위안부 피해자 모욕한 극우단체 대표 등 입건

경찰, 소녀상 훼손·위안부 피해자 모욕한 극우단체 대표 등 입건

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-01-06 16:04
수정 2026-01-06 16:04
이재명 대통령 “사자명예훼손” 강하게 비판

A씨 SNS에 올라온 사진. 2026.1.6. A씨 SNS 갈무리
A씨 SNS에 올라온 사진. 2026.1.6. A씨 SNS 갈무리


국내외에서 원색적인 문구로 일본군 위안부 피해자를 모욕하고 기림비인 평화의 소녀상을 훼손한 혐의로 ‘위안부법폐지국민행동’ 대표 A씨 등이 입건됐다.

경남 양산경찰서는 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반상 명예훼손, 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 재물손괴 혐의로 A씨 수사에 착수했다고 6일 밝혔다.

경찰은 A씨 활동에 가담한 3명도 신원을 특정했다.

경찰은 지난해 9월 관련 고발장이 접수되면서 본격적인 수사에 착수했다고 설명했다.

A씨는 지난해 10월 경찰 통고로 양산과 서울지역 한 학교 앞 소녀상 철거 시위가 막히자, 자신의 SNS(사회관계망서비스)에 시위 예정지인 학교 사진과 함께 “신성한 교정에 위안부(매춘부)상을 세워놓고 매춘 진로지도 하나?”, “위안부사기극의 상징, 흉물 위안부상을 철거하라”며 피해자를 모욕하는 글을 올렸다.

그는 위안부 문제를 공론화한 일본 아사히신문사 앞에서 ‘위안부 사기 이제 그만!’이라는 현수막을 들고 찍은 사진을 SNS에 올리기도 했다.

경찰 관계자는 “현재 수사가 진행 중이어서 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.

이재명 대통령은 일본군 위안부 피해자를 비난하며 소녀상 철거를 요구하는 시위에 ‘사자명예훼손’이라며 강하게 비판했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 A씨 등이 경찰에 입건돼 수사 중이라는 언론 보도를 공유하며 ‘이런 얼빠진…사자명예훼손입니다’라고 적었다.

이재명 대통령 X(옛 트위터) 게시글. 2026.1.6. X 계정 갈무리
이재명 대통령 X(옛 트위터) 게시글. 2026.1.6. X 계정 갈무리
양산 이창언 기자
