경남경찰 연말연초 특별치안활동 성과…112신고 13% 감소

방금 들어온 뉴스

경남경찰 연말연초 특별치안활동 성과…112신고 13% 감소

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-01-05 13:39
수정 2026-01-05 13:39
이미지 확대
금은방을 찾아 치안활동을 하는 경남경찰. 2025.1.5. 경남경찰청 제공
금은방을 찾아 치안활동을 하는 경남경찰. 2025.1.5. 경남경찰청 제공


경남경찰청은 지난해 12월 22일부터 올 1월 4일까지 특별치안활동을 벌인 결과, 피싱사기 112신고는 전년 같은 기간보다 약 10%(823건→714건), 전체 112신고는 13% 줄었다고 5일 밝혔다.

앞서 경남경찰은 연말연초 특별치안활동계획을 수립하고 지역경찰·기동순찰대·경찰관 기동대 등 1만 9436명을 치안 현장에 배치했다. 또 범죄·사고 취약지 2428곳을 점검하고 81곳을 개선하는 등 범죄 발생 요인을 사전 차단하는 데도 힘썼다.

개인정보유출 사고로 말미암은 피싱사기를 막고자 지역 내 노인정·금융기관 등 359곳을 찾아 피싱 사기 예방활동을 벌이기도 했다.

가족·지인 간 모임이 많아지는 연말연초 특성을 고려해 가정·교제폭력 피해자 전수 모니터링에도 공을 들였다.

이와 함께 경남경찰은 축제·해돋이 행사장 26곳 사전 점검, 대규모 인파 관리·지역 관계기관 협업, 주요 축제·행사장 66곳 인력 배치 등 다중운집 장소 안전사고 예방에도 앞장섰다.



김종철 경남경찰청장은 “도민들이 안전하고 평온한 연말연초를 맞을 수 있도록 모든 경찰 역량을 집중했다”며 “범죄로부터 안전한 사회를 만드는 데 노력하겠다”고 밝혔다.
창원 이창언 기자
