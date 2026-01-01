[속보] 어린이공원 인근서 흉기 휘두른 10대男… 2명 부상 병원 이송

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

서울 관악구에서 흉기를 휘둘러 2명을 다치게 한 혐의로 10대 청소년이 검거됐다.1일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 이날 A(17)군을 살인미수 혐의로 체포해 조사 중이다.A군은 이날 오후 2시 29분쯤 관악구 무궁화어린이공원 입구에서 79세 여성과 18세 남성에게 흉기를 휘둘러 상해를 입힌 혐의를 받는다.피해자들은 각각 머리와 손목을 다쳐 병원으로 이송됐다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.A군은 범행 후 도주했으나 신고 17분 뒤인 오후 2시 46분쯤 사건 현장에서 약 150m 떨어진 곳에서 긴급체포 됐다.경찰은 범행 동기 등을 조사한 뒤 A군에 대한 구속영장 신청 여부를 결정할 예정이다.