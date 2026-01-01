새해 첫날 새벽 안양 종합병원 화재, 320여 명 대피 소동

이미지 확대 경기소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기소방재난본부 제공

2026년 새해 첫날 경기 안양의 한 종합병원에 불이 나 300여 명이 대피하는 소동을 빚었다.1일 경기도소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 2시 30분쯤 경기 안양시 만안구에 있는 종합병원 3층에서 연기가 난다는 목격자 신고가 접수됐다.출동한 소방 당국은 불이 난 병원이 6~8층짜리 건물 3개 동 규모로 인명 피해 발생 가능성이 있는 만큼 대응 1단계를 발령하고 장비 46대, 인력 130명을 투입해 구조 작업을 펼친 끝에 신고 접수 1시간 30여 분 만에 불을 껐다.화재 당시 병원에 있던 환자 220명과 의료진, 보호자 등 320여 명은 스스로 대피해 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다.경찰과 소방은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.