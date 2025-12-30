“서열 가리자” 강남서 여고생 2명 다툼…1명 흉기 휘둘러 긴급체포

“서열 가리자” 강남서 여고생 2명 다툼…1명 흉기 휘둘러 긴급체포

하승연 기자
입력 2025-12-30 17:10
수정 2025-12-30 17:58
여학생 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
여학생 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


여고생 2명이 다투던 도중 한 명이 흉기를 휘두르는 사건이 발생해 경찰이 수사에 착수했다.

30일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 특수상해 혐의로 10대 A양을, 폭행 혐의로 다른 10대 B양을 체포해 수사 중이다.

두 사람은 지난 28일 오후 7시 48분쯤 강남구 논현동 일대에서 ‘서열을 가리자’며 싸우던 중 A양이 가지고 있던 흉기를 꺼내 상대 목 부위를 공격한 것으로 알려졌다.

범행 직후 A양은 흉기를 버리고 도주했다가 근처에서 경찰에 긴급체포됐다. B양은 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.

두 사람은 소셜미디어(SNS)를 통해 알게 된 사이로, 과거에도 싸운 적이 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 두 사람을 상대로 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
