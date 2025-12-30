“서열 가리자” 강남서 여고생 2명 다툼…1명 흉기 휘둘러 긴급체포

이미지 확대 여학생 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 여학생 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여고생 2명이 다투던 도중 한 명이 흉기를 휘두르는 사건이 발생해 경찰이 수사에 착수했다.30일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 특수상해 혐의로 10대 A양을, 폭행 혐의로 다른 10대 B양을 체포해 수사 중이다.두 사람은 지난 28일 오후 7시 48분쯤 강남구 논현동 일대에서 ‘서열을 가리자’며 싸우던 중 A양이 가지고 있던 흉기를 꺼내 상대 목 부위를 공격한 것으로 알려졌다.범행 직후 A양은 흉기를 버리고 도주했다가 근처에서 경찰에 긴급체포됐다. B양은 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.두 사람은 소셜미디어(SNS)를 통해 알게 된 사이로, 과거에도 싸운 적이 있는 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 두 사람을 상대로 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.