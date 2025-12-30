[속보] 500㎏ 구조물에 깔려… 제지공장 하청노동자 끝내 숨져

방금 들어온 뉴스

[속보] 500㎏ 구조물에 깔려… 제지공장 하청노동자 끝내 숨져

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-30 15:51
수정 2025-12-30 15:51
이미지 확대
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB


경남 함안의 한 제지공장에서 무게 500㎏에 달하는 철제 구조물에 깔린 하청 노동자가 숨지는 사고가 발생했다.

30일 오전 9시 50분쯤 함안군 칠서공단 한 제지공장 천장크레인에 연결된 무게 500㎏가량의 철제 구조물이 약 5ｍ 높이에서 아래로 떨어졌다.

이 사고로 하청업체 소속 50대 노동자 A씨가 철제 구조물에 깔리면서 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 이송됐으나 사망했다.

떨어진 구조물은 가로 7.5ｍ·세로 1.8ｍ 크기의 직사각형 철제 발판으로 확인됐다.

사고 당시 공장에서는 발판 설치 작업이 진행되고 있었다. 구조물 양쪽을 줄(슬링벨트)로 천장크레인에 연결해 옮기는 작업 중 알 수 없는 이유로 구조물과 천장크레인에 연결된 한쪽 줄이 끊어지면서 사고가 난 것으로 전해졌다.



경찰은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 원인과 업무상 과실치사 혐의 적용 여부 등을 조사하고 있다.
이정수 기자
위로