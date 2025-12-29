사회 사건·사고 [포토] 1년만에… 제주항공 여객기 참사 현장 입력 2025-12-29 16:20 수정 2025-12-29 16:20 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2025/12/29/20251229800005 URL 복사 댓글 0 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 무안국제공항 참사 현장에서 유가족들이 콘크리트 둔덕을 둘러보고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 제주항공 여객기 참사는 언제 발생했는가? 2023년 12월 29일 2024년 12월 29일