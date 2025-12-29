돌더미에 머리 맞아… 경전철 공사현장 근로자 끝내 숨져

이미지 확대 안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 안전모 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 경전철 동북선 공사 현장에서 낙석 사고가 발생해 작업 중이던 60대 남성이 심정지 상태로 이송됐다.19일 소방당국에 따르면 이날 오전 10시 40분쯤 서울 동대문구 제기동 동북선 공사 현장에서 60대 작업자가 추락하는 돌더미에 머리를 맞아 쓰러졌다.신고를 받고 출동한 구급대는 심정지 상태인 남성에게 심폐소생술(CPR)을 실시하며 오전 11시 17분쯤 병원으로 이송했으나, 남성은 끝내 숨졌다.소방당국과 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.동북선 경전철은 성동구 왕십리역과 노원구 상계역을 잇는 13.4㎞ 길이의 도시철도로 2027년 개통 예정이다.