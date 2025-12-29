드럼통 600개에도… 인천대교서 40대 추락 사망

이미지 확대 18일 인천시 중구 인천대교 갓길에 주정차 방지용 드럼통(PE드럼)이 재설치 돼 있다. 인천대교 측은 주정차 방지용 시설물이 철거된 인천대교에서 투신 사고가 잇따르자 두 달 만에 주탑 부근 양방향 3㎞(각 1.5㎞) 구간 갓길에 플라스틱 드럼통 600여개를 재설치 했다. 2025.11.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 18일 인천시 중구 인천대교 갓길에 주정차 방지용 드럼통(PE드럼)이 재설치 돼 있다. 인천대교 측은 주정차 방지용 시설물이 철거된 인천대교에서 투신 사고가 잇따르자 두 달 만에 주탑 부근 양방향 3㎞(각 1.5㎞) 구간 갓길에 플라스틱 드럼통 600여개를 재설치 했다. 2025.11.18 연합뉴스

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

인천대교에서 바다로 떨어진 40대 운전자가 사망했다.29일 인천해양경찰서 등에 따르면 전날 오후 11시 52분쯤 인천시 중구 인천대교에서 한 남성이 해상으로 추락했다는 신고가 해경에 접수됐다.인천대교 상황실로부터 신고를 받은 해경은 40대 A씨의 차량이 인천대교 주탑 부근에서 세워져 있는 것을 확인했다.해경은 구조대를 투입, 신고 1시간여 만인 이날 오전 0시 54분쯤 주변 해상에서 A씨를 발견했다.A씨는 호흡과 맥박이 없는 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.앞서 인천대교에는 투신 사고를 막기 위해 드럼통 1500개가 설치됐다가 지난 8월 긴급 상황 대응을 위해 철거됐으나, 이후 투신 사고가 잇따르자 지난 10월 주탑 부근 양방향 3㎞(각 1.5㎞) 구간 갓길에 플라스틱 드럼통 600여개가 다시 설치됐다.그러나 A씨는 드럼통이 설치된 구간에서 약 100m 떨어진 지점에 차량을 세운 것으로 전해졌다. 범죄 혐의점은 없는 것으로 파악됐다.