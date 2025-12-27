개그맨 이혁재 사기 혐의 피소…“빌린 3억원 안갚아”

방금 들어온 뉴스

개그맨 이혁재 사기 혐의 피소…“빌린 3억원 안갚아”

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-27 06:50
수정 2025-12-27 06:50
이미지 확대
이혁재. 연합뉴스 자료사진
이혁재. 연합뉴스 자료사진


개그맨 이혁재씨가 돈을 빌린 뒤 갚지 않았다는 내용의 고소가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

26일 인천 연수경찰서 등에 따르면 지난 7월 “이씨가 2023년 3억원을 빌린 뒤 갚지 않고 있다”는 내용의 고소장이 경찰에 접수됐다.

고소인은 모 자산 운용사 측으로, 이씨가 인천시 미디어콘텐츠 특별보좌관을 지낼 당시 인천에서 시행될 사업 이권을 주겠다며 돈을 빌리고는 갚지 않았다고 주장한 것으로 전해졌다.

이씨는 2022년 10월부터 1년간 무보수 명예직인 인천시 비상근 특보를 지냈다.

다만 이씨는 직함을 이용해 돈을 빌린 것이 아니라며 부인한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “최근 이씨를 불러 조사했다”며 “구체적인 내용은 수사 중인 사안이어서 밝히기 어렵다”고 말했다.

이씨는 앞서 2017년에도 전 소속사로부터 빌린 2억 4000여만원을 갚지 않았다가 사측이 제기한 민사 소송에서 패소했다.

2015년에는 지인의 돈 2억원을 갚지 않아 피소됐다가 피해자가 고소를 취하하기도 했다.
문경근 기자
