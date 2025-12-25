[속보] “바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

방금 들어온 뉴스

[속보] "바다에 사람 떠 있다"…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

이보희 기자
입력 2025-12-25 18:41
수정 2025-12-25 18:41
실종자 수색하는 해경. 강릉해양경찰서 제공
실종자 수색하는 해경. 강릉해양경찰서 제공


강원 강릉시 해상에서 80대 남성이 실종 열흘 만에 숨진 채 발견됐다.

25일 소방 당국과 해경 등에 따르면 이날 오전 11시 51분쯤 “강릉 강문해변 앞 사람이 떠 있다”는 신고가 접수됐다.

이후 숨진 익수자를 구조해 신원을 확인한 결과 지난 16일 실종된 A(87)씨로 파악됐다.

A씨는 지난 16일 오후 1시 41분쯤 경포해변 앞 해상에 빠졌다.

해경이 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 살핀 결과 실종자는 같은 날 수도권에서 실종 신고가 이뤄진 A씨였다.

해경은 관계 기관, 민간 구조대와 함께 19일까지 집중 수색을 벌였으며, 이후에는 일반 수색 체제로 전환해 수색 작업을 이어왔다.

해경은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
이보희 기자
위로