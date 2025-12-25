‘야간 산불’ 투입 가능, 군용차 개조 다목적 진화 차량 첫 현장 배치

방금 들어온 뉴스

'야간 산불' 투입 가능, 군용차 개조 다목적 진화 차량 첫 현장 배치

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-12-25 14:11
수정 2025-12-25 14:11
2000ℓ 물탱크·2㎞ 진화 호스로 진화 효율 높여

정부가 공동 개발해 현장 배치할 다목적 산불 진화 차량. 산림청 제공
정부가 공동 개발해 현장 배치할 다목적 산불 진화 차량. 산림청 제공


기후변화로 강하고 잦아진 산불 진화를 위해 국산 군용차를 개조한 다목적 산불 진화 차량 64대가 현장에 배치된다. 산불 진화 주력 전력인 헬기가 야간에 투입되지 못하는 상황에서 진화 역량을 보강이 기대되고 있다.

25일 산림청에 따르면 추가 배치되는 다목적 진화차는 군의 소형 전술 차량에 2000ℓ의 물탱크와 2㎞에 달하는 진화 호스를 탑재했다. 특히 차체 보호를 위한 분무 시스템과 조이스틱 방식의 물대포, 공기호흡기를 장착해 진화 능력을 높이면서 진화 대원의 안전을 고려한 기능도 갖췄다. 기존 수입 고성능 진화 차량(27대)과 비교해 물탱크는 57% 수준이나 국산화를 통해 수리와 부품 교체 등 관리가 쉬워졌다.

다목적 진화차가 배치될 현장의 진화 대원들은 일반 진화차량보다 커진 담수량과 진화 호스 등으로 진화 효율성을 높일 수 있을 것으로 평가했다.

김인호 산림청장은 “봄철 산불 조심 기간을 앞두고 배치되는 다목적 진화 차량은 차체와 특장의 93%를 국산화해 비용과 관리 부담을 줄일 수 있게 됐다”면서 “임도 진입이 쉽고 다양한 기능을 갖춰 산불 초동 진화와 야간 진화 등에 활용해 국민 생명과 재산 보호, 산림 피해를 줄일 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
위로