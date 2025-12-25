“안성 쿠팡물류센터 폭파하겠다”…경찰, 협박자 추적

방금 들어온 뉴스

“안성 쿠팡물류센터 폭파하겠다”…경찰, 협박자 추적

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-25 13:49
수정 2025-12-25 13:49
서울 송파구 쿠팡 본사. 이지훈 기자
서울 송파구 쿠팡 본사. 이지훈 기자


경기 안성 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다는 신고가 접수돼 경찰이 발신자 추적에 나섰다.

25일 뉴스1에 따르면 전날 오후 2시 1분쯤 대구경찰청에 “안성 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다”는 112 문자 신고가 접수됐다.

해당 문자에는 ‘오늘(지난 24일) 오후 8시까지 5억원을 입금하라’는 내용과 함께 특정 계좌번호가 적혀 있었다고 전해졌다.

대구경찰청의 공조 요청을 받은 안성경찰서는 관내 원곡·죽산·일죽면 소재 쿠팡 물류센터 총 3곳에 대해 폭발물 처리반 등을 동원해 수색에 나섰다.

특히 경찰은 실제 폭파 위험성이 있다고 판단해 특공대 폭발물처리반도 투입, 만일의 상황에 대비했다.

하지만 신고자가 입금 시한으로 예고한 오후 8시까지 특이 사항이 발견되지 않자, 경찰은 6시간여 만인 오후 8시 30분쯤 철수했다.

경찰 수색이 시작되자 3개 쿠팡 물류센터는 폐쇄 조처됐고, 직원 870여명은 업무를 중단하고 퇴근했다.

대구경찰청 측은 “문자가 발송된 전화 위치 파악과 함께 문자 발신자에 대한 추적 수사를 진행하고 있다”며 “최근 삼성전자와 카카오, 네이버 등 대기업을 상대로 한 폭파 협박과도 연관이 있는지 들여다보고 있다”고 밝혔다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
