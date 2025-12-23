특검, ‘건진’ 전성배 징역 5년 구형… “권력 기생해 사익 추구”

특검, ‘건진’ 전성배 징역 5년 구형… “권력 기생해 사익 추구”

임태환 기자
임태환, 이민영 기자
입력 2025-12-23 18:12
수정 2025-12-23 18:12
경찰, 오늘 한학자·윤영호 조사
자금 관리한 통일교 前 총무처장
“정치인 관련 예산 처리한 적 없어”

통일교(세계평화통일가정연합) 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 24일 한학자 통일교 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장을 추가 접견 조사한다.

23일 경찰 등에 따르면, 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 한 총재와 윤 전 본부장이 수감 중인 서울구치소를 찾아 2차 대면 조사에 나선다.

앞서 경찰은 지난 11일과 17일 서울구치소에서 각각 윤 전 본부장과 한 총재를 접견 조사한 바 있다. 한 총재를 대상으로 한 조사에서는 윤 전 본부장에게 정치권 금품 로비를 직접 지시했는지 여부를 집중 추궁했다. 다만 한 총재는 ‘전혀 모르는 일’이라며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다.

이번 접견 조사에서는 압수수색을 통해 확보한 통일교 회계 장부와 물품 구매 내역 등을 바탕으로 한 총재와 윤 전 본부장을 압박할 것으로 보인다.

경찰은 이날 교단 자금 관리를 맡은 통일교 전 세계본부 총무처장 조모씨를 참고인으로 불러 조사했다. 조씨는 총무처장으로 일할 당시 총무처 재정국장이자 윤 전 본부장의 아내인 이모씨의 직속 상사로 자금 출납을 관리했다. 전날 이씨를 불러 조사한 경찰은 이씨의 개인 카드 내역 등을 근거로 윤 전 본부장이 지출한 자금 흐름을 추적하는 데 집중하고 있다.

조씨는 경찰 조사를 받기 전 ‘정치인 관련 예산을 비용 처리한 적 있느냐’는 취재진의 물음에 “제 기억에는 없다”고 답했다. 또 조사 중간에 취재진과 만나 “정치 후원금과 관련된 질문들이 나왔다”며 “세계본부가 관련 예산 집행을 직접적으로 한 적은 없다”고 했다.

한편 김건희 특검은 이날 서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관) 심리로 열린 ‘건진법사’ 전성배씨의 결심 공판에서 총 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 또 샤넬 가방 등을 몰수하고 2억 8000만원을 추징해달라고도 요청했다. 선고 공판은 내년 2월 11일에 열린다.

전씨는 김건희 여사와 공모해 2022년 4~7월 통일교 관계자로부터 통일교 지원 청탁을 받고 샤넬 가방과 그라프사 목걸이 등 총 8000여만 원의 금품 등을 수수한 혐의를 받는다. 통일교 현안 청탁·알선 명목으로 ‘통일그룹 고문’ 자리를 요구하고 통일교 관계자로부터 3000만원을 받은 혐의도 있다. 또 2022년 5월 지방선거 공천과 관련해 1억원을 수수한 혐의도 있다. 특검팀은 “전씨는 대통령 부부나 고위 정치인 등과의 친분을 과시하며 권력에 기생해 사익을 추구했다”며 “범행 과정에서 알선 내용이 일부 실현되는 등 국정농단이 현실화됐다”고 했다.
임태환·이민영 기자
2025-12-24 8면
서울신문 추천 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
위로