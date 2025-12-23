트레일러·컨테이너 사이 낀 작업자 사망… “경사로서 밀리는 차량 막으려다”

방금 들어온 뉴스

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-23 08:22
수정 2025-12-23 09:02
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB
병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB


전남 광양의 산업단지에서 경사로에서 밀리는 트레일러를 막으려던 작업자가 차량 뒷부분과 컨테이너 사이에 끼어 숨지는 사고가 발생했다.

23일 광양소방서 등에 따르면 전날 오후 7시 50분쯤 광양시 도이동 컨테이너 상하차장에서 60대 운수업체 직원 A씨가 트레일러와 컨테이너 사이에 끼었다는 동료 직원의 신고가 접수됐다.

이 사고로 의식을 잃은 A씨는 119에 의해 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했다.

A씨는 당시 운반 차량에 컨테이너를 적재하는 작업을 하던 중 경사진 상하차장에서 트레일러가 뒤로 밀리자 이를 막다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 차량의 사이드 브레이크가 풀려 있던 점 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
