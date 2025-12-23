경찰 ‘통일교 정치권 로비’ 총 9명 조사… 전재수 관련자 혐의 부인에 수사 난항

경찰 ‘통일교 정치권 로비’ 총 9명 조사… 전재수 관련자 혐의 부인에 수사 난항

임태환 기자
임태환 기자
입력 2025-12-23 00:40
수정 2025-12-23 00:40
통일교 특검 앞두고 중간 결론 전망

전재수 전 해양수산부 장관이 19일 통일교 측으로부터 현금 등을 받은 혐의로 서울 서대문구 경찰청에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.12.19. 연합뉴스
전재수 전 해양수산부 장관이 19일 통일교 측으로부터 현금 등을 받은 혐의로 서울 서대문구 경찰청에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.12.19.
연합뉴스


통일교(세계평화통일가정연합)의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 피의자와 참고인 등 총 9명에 대한 조사를 마친 것으로 확인됐다. 경찰은 조만간 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)에 대한 중간 수사 결과를 내놓을 전망이다.

경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 22일 통일교 관계자 2명을 대상으로 교단 자금이 정치권 인사들에게 현물이나 현금 등으로 흘러 들어간 정황을 추궁했다. 이 중 1명은 윤영호 전 통일교 세계본부장의 아내이자 전 통일교 재정국장을 맡았던 A씨로 알려졌다.

박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 열린 정례 기자간담회에서 “특별전담수사팀은 통일교 의혹과 관련해 최대한 신속하게 수사를 진행 중”이라며 “압수수색으로 확보한 자료가 많다. 모든 의혹을 꼼꼼하게 다 들여다보고 있다”고 말했다.

경찰은 지난 10일 전담팀이 출범한 이후 이날까지 뇌물 및 정치자금법 위반 혐의를 받는 전 의원을 비롯해 피의자·참고인 9명을 조사했다.

경찰은 23일 통일교의 자금을 관리했던 조모씨를 참고인 신분으로 소환할 예정이다. 조씨는 윤 전 본부장과 함께 근무했으며 재정을 총괄했던 인물이다.

경찰은 한 차례 조사받은 피의자들에 대한 추가 조사 가능성도 열어 두고 있다. 한 총재를 비롯해 전 의원과 윤 전 본부장 역시 다시 소환될 가능성이 있다. 다만 공소시효에서 상대적으로 자유로운 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 소환은 아직 이뤄지지 않고 있다.

전 의원의 정치자금법 위반 혐의와 관련해 공소시효 만료가 임박하면서 경찰이 참고인 줄소환 등 수사에 속도를 내고 있으나, 관련자들이 혐의를 전면 부인하면서 수사가 난항을 겪고 있다는 우려도 제기된다.

경찰은 회계분석 요원을 비롯해 수사 인력을 보강해 기존 23명이던 전담수사팀 인력을 이날부터 30명으로 늘렸다.
임태환 기자
2025-12-23 3면
