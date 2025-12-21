‘통일교 게이트’ 줄소환 예고…공소시효 감안 수사 속도전

전재수 소환, 14시간 마라톤 조사

임종성·김규환 前의원 소환 계획

대선 도전·당원 집단 가입 정황도

이미지 확대 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 통일교 압수수색에 들어간 18일 오전 서울 용산구 통일교(세계평화통일가정연합) 서울본부 모습. 2025.07.18. 뉴시스

2025-12-22 6면

통일교의 정치권 금품 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)을 피의자 신분으로 불러 조사한 것을 시작으로 수사에 속도를 높이고 있다. 피의자로 입건된 다른 두 전직 의원과 교단의 자금을 관리한 인사들도 줄소환할 방침이다.21일 경찰에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 지난 19일 정치자금법 위반 및 뇌물수수 혐의를 받는 전 의원을 불러 1차 조사를 진행했다. 14시간 넘게 이어진 마라톤 조사에서 경찰은 통일교 측과의 접촉 경위와 금품 전달 여부 등을 집중적으로 추궁했다. 전 의원은 관련 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다. 경찰은 전 의원 소환을 계기로 통일교로부터 금품을 받은 혐의로 입건된 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원도 소환할 계획이다.통일교 측 금품 제공자들에 대한 조사도 병행한다. 경찰은 22~23일 통일교 전 회계 책임자를 참고인 신분으로 불러 조사할 예정이다. 새 증거나 진술이 확보될 경우 전 의원에 대한 추가 소환 가능성도 거론된다. 앞서 한학자 총재의 최측근으로 알려진 정원주 전 통일교 총재 비서실장과, 비서실에서 한 총재의 개인 금고를 관리했던 관계자 등도 한 차례씩 참고인 조사를 받았다.특별전담수사팀이 꾸려진 지 9일 만에 핵심 피의자를 소환하는 등 경찰이 수사에 속도를 내는 배경에는 공소시효 문제가 자리하고 있다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 통일교가 2018~2020년 정치인들에게 금품을 제공했다고 진술한 바 있다. 정치자금법 위반 혐의는 공소시효가 7년으로, 일부 혐의는 이달 말 공소시효가 끝난다. 다만 뇌물수수 혐의는 공소시효가 최대 15년으로 늘어나는 만큼 경찰은 이달 중 최대한 수사를 진척시켜 혐의의 가닥을 잡을 전망이다.한편, 지난 19일 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성) 심리로 열린 한 총재 재판에서는 윤석열 당시 국민의힘 대선 후보를 지원하고 이를 발판으로 청와대(대통령실) 진입과 국회의원 공천권 확보, 나아가 2027년 대선 도전까지 염두에 둔 구상이 담긴 통일교 내부 회의록이 공개됐다. 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 교인을 당원으로 집단 가입시키려 한 증거 자료도 공개됐다.