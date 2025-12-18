이번엔 제주 카카오본사에 폭발물 설치 협박… 110명 직원 대피했으나 이상 없었다

15·17일 판교 아지트 이어 또 협박 신고

경찰, 동일인 여부와 신고 경위 수사 착수

직원 110명 대피… 재택근무 전환 예정

본사 본관·별관 폭발물 탐지…특이사항 없어

이미지 확대 제주시 영평동 카카오 본사 전경. 카카오 홈피 캡처 닫기 이미지 확대 보기 제주시 영평동 카카오 본사 전경. 카카오 홈피 캡처

이미지 확대 제주시 영평동 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰 특공대 등이 수색하고 있다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주시 영평동 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰 특공대 등이 수색하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 경찰청 특공대 등이 폭발물 설치 신고를 받고 카카오 본사 내부를 수색하고 있다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경찰청 특공대 등이 폭발물 설치 신고를 받고 카카오 본사 내부를 수색하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

제주 카카오 본사와 경기 성남시 분당구 카카오 판교 아지트를 대상으로 한 폭발물 설치 협박 신고가 잇따라 접수돼 경찰과 군 당국이 수색에 나섰다.18일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 9시 8분쯤 제주시 영평동 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수됐다. 카카오 총무팀이 경기남부청112에 신고했다.경찰은 본인을 학생이라고 한 사람이 카카오 판교 아지트와 제주 카카오 본사에 폭발물을 설치했다는 내용의 글을 게시판에 올려 확인중에 있다고 전했다.제주경찰청 특공대와 군부대 폭발물 처리반이 현장에 출동해 수색에 나섰으며, 건물에 근무하던 직원 110여 명은 모두 대피했다. 전원 재택근무로 전환할 예정인 것으로 알려졌다. 또한 경찰은 판교 아지트도 수색하고 있다.앞서 17일 오후 7시쯤 카카오 CS센터 사이트에 ‘사제 폭발물을 설치했다’는 글이 게시돼 경찰이 출동해 약 1시간 반 동안 수색을 벌였으나 폭발물은 발견되지 않았다.지난 15일에도 동일한 내용의 협박 글이 게시돼 판교 아지트에 대한 수색이 진행됐으나 역시 특이사항은 없었다. 협박 글 작성자는 현금 100억원을 요구하며 이를 이행하지 않을 경우 카카오 임원을 살해하고 제주 본사에도 위해를 가하겠다는 내용을 남긴 것으로 전해졌다.경찰은 최근 게시된 협박 글의 작성자 명의가 서로 다르지만 글의 형식과 내용이 유사한 점에 주목해 동일인 여부와 신고 경위를 수사하고 있다.경찰은 오전 10시 56분쯤 본사 본관, 별관 등 폭발물을 탐지한 결과 특이사항을 발견하지 못했다.