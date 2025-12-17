공무원 명의도용 선입금 요구… 농업기술센터 사칭 보이스피싱 피해 잇따라

방금 들어온 뉴스

강동삼 기자
입력 2025-12-17 14:42
수정 2025-12-17 14:42
존재 않는 관인 만들어 공문서 위조
공무원 사칭 물품 납품 계약 가장도
농업기술센터 사칭 등 3건 경찰 수사

제주도농업기술원은 농업기술센터 등 실제 기관과 공무원 명의를 도용한 금융사기 사례가 확인됐다. 가짜 명함을 활용해 물품 납품 계약을 가장한 뒤 제작업체 소개나 자재 납품을 명목으로 선입금을 요구한 것으로 파악됐다. 제주도 제공
제주도농업기술원은 농업기술센터 등 실제 기관과 공무원 명의를 도용한 금융사기 사례가 확인됐다. 가짜 명함을 활용해 물품 납품 계약을 가장한 뒤 제작업체 소개나 자재 납품을 명목으로 선입금을 요구한 것으로 파악됐다. 제주도 제공


제주도내 농업 관련 업체를 대상으로 공공기관과 공무원을 사칭한 계약형 보이스피싱 피해가 잇따라 발생해 주의가 요구된다.

제주도 농업기술원은 이달 들어 농업기술센터 등 실제 기관과 공무원 명의를 도용한 금융사기 사례가 확인됐다고 17일 밝혔다.

현재까지 접수된 피해는 총 3건으로, 서귀포농업기술센터 사칭 2건(12월 5일), 제주농업기술센터 사칭 1건(12월 17일)이며 경찰이 수사 중이다.

사기범들은 존재하지 않는 관인을 만들어 공문서를 위조하고, 가짜 명함을 활용해 물품 납품 계약을 가장한 뒤 제작업체 소개나 자재 납품을 명목으로 선입금을 요구한 것으로 파악됐다. 수법이 정교해 실제 계약으로 오인할 가능성이 높다는 게 농업기술원의 설명이다.

농업기술원은 공공기관이 전화로 선입금을 요구하는 일은 없다며 유사 사례 발생 시 반드시 해당 기관의 공식 연락처를 통해 사실 여부를 확인해야 한다고 강조했다.

피해가 발생하면 즉시 경찰(112)이나 금융감독원(1332)에 신고해야 한다.

김경익 기술지원조정과장은 “공공기관 사칭 보이스피싱이 지속되고 있다”며 “정보 공유를 통해 추가 피해를 막겠다”고 말했다.
제주 강동삼 기자
