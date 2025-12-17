공무원 명의도용 선입금 요구… 농업기술센터 사칭 보이스피싱 피해 잇따라

존재 않는 관인 만들어 공문서 위조

공무원 사칭 물품 납품 계약 가장도

농업기술센터 사칭 등 3건 경찰 수사

제주도농업기술원은 농업기술센터 등 실제 기관과 공무원 명의를 도용한 금융사기 사례가 확인됐다. 가짜 명함을 활용해 물품 납품 계약을 가장한 뒤 제작업체 소개나 자재 납품을 명목으로 선입금을 요구한 것으로 파악됐다.

제주도내 농업 관련 업체를 대상으로 공공기관과 공무원을 사칭한 계약형 보이스피싱 피해가 잇따라 발생해 주의가 요구된다.제주도 농업기술원은 이달 들어 농업기술센터 등 실제 기관과 공무원 명의를 도용한 금융사기 사례가 확인됐다고 17일 밝혔다.현재까지 접수된 피해는 총 3건으로, 서귀포농업기술센터 사칭 2건(12월 5일), 제주농업기술센터 사칭 1건(12월 17일)이며 경찰이 수사 중이다.사기범들은 존재하지 않는 관인을 만들어 공문서를 위조하고, 가짜 명함을 활용해 물품 납품 계약을 가장한 뒤 제작업체 소개나 자재 납품을 명목으로 선입금을 요구한 것으로 파악됐다. 수법이 정교해 실제 계약으로 오인할 가능성이 높다는 게 농업기술원의 설명이다.농업기술원은 공공기관이 전화로 선입금을 요구하는 일은 없다며 유사 사례 발생 시 반드시 해당 기관의 공식 연락처를 통해 사실 여부를 확인해야 한다고 강조했다.피해가 발생하면 즉시 경찰(112)이나 금융감독원(1332)에 신고해야 한다.김경익 기술지원조정과장은 “공공기관 사칭 보이스피싱이 지속되고 있다”며 “정보 공유를 통해 추가 피해를 막겠다”고 말했다.