사회 사건·사고 [포토] 광주 도서관 붕괴 현장 감식 입력 2025-12-16 16:35 수정 2025-12-16 16:35

16일 오후 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 국립과학수사연구원ㆍ경찰ㆍ고용노동부ㆍ한국산업안전보건공단 등 관계기관이 합동 감식하고 있다. 온라인뉴스부