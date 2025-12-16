이번엔 카카오… 폭발물 협박에 직원 수천명 대피

방금 들어온 뉴스

이번엔 카카오… 폭발물 협박에 직원 수천명 대피

입력 2025-12-16 00:08
수정 2025-12-16 00:08
이번엔 카카오… 폭발물 협박에 직원 수천명 대피
이번엔 카카오… 폭발물 협박에 직원 수천명 대피 폭발물 설치 협박 신고로 출동한 경찰들이 15일 경기 성남시 분당구 카카오 판교아지트에서 현장 수색에 나서고 있다. 카카오는 이날 오전 11시 9분쯤 카카오 판교아지트에 사제 폭발물이 설치됐다는 글이 고객센터(CS) 게시판에 올라왔다며 112에 신고했다. 경찰 등이 오후 1시부터 오후 2시 45분까지 카카오 사옥 내외부를 수색했으나 특이사항은 확인되지 않았다. 수색 시간에 건물은 폐쇄됐고, 출근한 카카오 및 계열사 직원 수천명이 대피하거나 재택근무를 했다.
연합뉴스


폭발물 설치 협박 신고로 출동한 경찰들이 15일 경기 성남시 분당구 카카오 판교아지트에서 현장 수색에 나서고 있다. 카카오는 이날 오전 11시 9분쯤 카카오 판교아지트에 사제 폭발물이 설치됐다는 글이 고객센터(CS) 게시판에 올라왔다며 112에 신고했다. 경찰 등이 오후 1시부터 오후 2시 45분까지 카카오 사옥 내외부를 수색했으나 특이사항은 확인되지 않았다. 수색 시간에 건물은 폐쇄됐고, 출근한 카카오 및 계열사 직원 수천명이 대피하거나 재택근무를 했다.

연합뉴스

2025-12-16 9면
2025-12-16 9면
