민주화단체 겨냥 ‘기생충 집단’ 발언…남재욱 창원시의원, 모욕 혐의 송치

경남지역 민주화운동단체를 ‘기생충집단’이라고 비하해 논란을 빚은 국민의힘 남재욱 창원시의원이 모욕 혐의로 검찰에 송치됐다.창원중부경찰서는 모욕 혐의로 남 의원을 검찰에 송치했다고 15일 밝혔다.남 의원이 지난 6월 13일 창원시 마산합포구 대한민국 민주주의 전당에서 진행한 한 언론 인터뷰에서 경남지역 민주화운동 단체를 겨낭해 ‘기생충 집단’이라고 발언, 단체를 모욕한 혐의를 받는다.남 의원은 민주화운동 단체 대표들에게 “과도한 행사비를 요구해 예산이 소요되고 있다”는 취지로 문자메시지 등을 보내기도 한 것으로 조사됐다.민주화운동 단체들은 남 의원을 명예훼손과 모욕 혐의 등으로 고소했다. 경찰은 해당 발언이 모욕죄에 해당한다고 판단해 사건을 검찰에 넘겼다.더불어민주당 경남도당 진형익 대변인은 이날 논평을 내고 “남 의원의 발언은 단순한 말실수나 표현의 문제가 아니라, 민주주의와 민주화운동의 역사를 공개적으로 모욕한 중대한 사안”이라고 규탄했다.그러면서 그는 남 의원의 지역구 국회의원인 윤한홍 의원에게 공식 사과를 요구하기도 했다.진 대변인은 “최근 윤 의원은 윤석열 전 대통령의 비상계엄이 잘못된 판단이었다며 사과가 필요하다는 취지의 발언을 한 바 있다”며 “계엄은 잘못이었다고 말하면서, 그 계엄을 옹호하고 민주화운동 단체를 모욕한 지역구 소속 시의원에 대해서도 같은 기준과 원칙을 적용할 것인지 분명히 밝혀야 한다”고 밝혔다.이어 “윤 의원이 밝힌 계엄에 대한 사과가 진실한 반성과 책임의 표현이라면 그에 상응하는 분명한 입장과 구체적인 행동이 뒤따라야 한다”며 “말로는 계엄이 잘못이었다고 하면서 지역 정치인의 언행에 침묵한다면 그 사과는 공허한 말에 불과하다”고 주장했다.