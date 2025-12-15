경찰, 통일교 서울본부 압수수색…첫 강제수사

방금 들어온 뉴스

경찰, 통일교 서울본부 압수수색…첫 강제수사

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-12-15 09:04
수정 2025-12-15 10:21
조사 마치고 귀가하는 한학자 총재
조사 마치고 귀가하는 한학자 총재 한학자 통일교 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀 사무실에서 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. 2025.9.17 연합뉴스


경찰이 통일교에 대한 전방위적인 강제수사에 착수했다.

15일 뉴스1에 따르면 경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 9시쯤부터 통일교 서울본부, 천정궁 등 10곳에 대해 압수수색 영장을 집행 중이다.

경찰은 지난 10일 김건희 특검팀(특별검사 민중기)으로부터 통일교의 정치인 접촉 관련 내사 사건 서류를 넘겨받은 뒤 수사에 속도를 내고 있다.

윤영호 전 통일교 세계본부장은 특검 조사 과정에서 2018년부터 2020년 사이 통일교 교단이 여야 정치인들에게 금품을 전달한 것을 목격했다는 진술을 했다가 진술을 한 적이 없다고 번복했다.

금품 전달 대상으로는 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원 등이 거론된다.



경찰은 전 전 장관을 비롯한 정치인 3명을 출국금지 조치하고, 이들과 함께 금품을 전달한 혐의를 받는 윤 전 본부장 등을 입건한 것으로 알려졌다.
문경근 기자
위로