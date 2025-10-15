“두렵고 막막”…국감장 선 쯔양 ‘사이버레커 피해’ 증언

방금 들어온 뉴스

“두렵고 막막”…국감장 선 쯔양 ‘사이버레커 피해’ 증언

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-15 08:51
수정 2025-10-15 08:55
이미지 확대
유튜버 쯔양(본명 박정원)이 지난 14일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.10.14
유튜버 쯔양(본명 박정원)이 지난 14일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.10.14


유튜버 쯔양(본명 박정원)이 국회 국정감사에서 일명 ‘사이버레커’ 피해에 대해서 털어놨다.

쯔양은 지난 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회가 개최한 국감에 참고인으로 출석해 “피해 당시 아무것도 할 수 없을 만큼 굉장히 두렵고 아주 막막한 상황이었다”고 말했다.

최형두 국민의힘 의원이 “유튜브가 이 문제에 대해서는 신속하게 대응했는가?”라고 묻자 쯔양은 “사실 쉽지 않았다고 생각한다. 영상 확산 속도는 굉장히 빠르고 하루 만에 수십만명이 보는데 지워지는 절차가 이뤄진다고 하더라도 오해를 풀기가 굉장히 어려웠다”고 답했다.

쯔양은 “일반 시민분들, 직장인이나 학생분들 같은 경우에는 굉장히 대응이 어려울 것이라고 생각한다”며 “(소송 등) 비용을 마련하기도 어려울 것이고, 피해를 봐서 병원에 다녀가는 상황일 수도 있다”고 했다.

이어 “가장 힘들었던 것은 사실 2차 가해와 사회적 시선이 문제가 아닐까 생각한다”고 밝혔다.

‘사이버레커’는 가짜뉴스와 비방으로 온라인 폭력을 행사하는 부류를 지칭한다.

앞서 쯔양은 사이버레커로 알려진 ‘구제역’ 등에게 협박을 당해 수천만원을 갈취당했다.

수원지법은 지난달 항소심에서 구제역에게 징역 3년을 선고했다.

서울 강남경찰서는 지난달 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’ 대표 김세의씨에 대해 쯔양을 비방하고 협박한 혐의 등으로 검찰에 넘겼다.
문경근 기자
위로