“캄보디아 간 30대 아들 연락 두절” 함안서 신고…경남 실종 신고 11건

7건 실종자 소재 확인·4건 수사 중

고수익 알바 미끼로 캄보디아행

탈출한 피해자들 직접 신고 사례도

캄보디아에서 취업사기로 감금당한 채 보이스피싱에 동원됐다는 신고가 늘고 있다.

캄보디아에서 한국인을 노린 납치·감금 범죄가 잇따르는 가운데 경남 함안에서도 30대 남성이 현지로 출국한 뒤 연락이 끊겼다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.14일 경남경찰청에 따르면 “캄보디아로 출국한 아들 A가 연락이 되질 않는다”는 신고가 최근 경찰에 접수됐다.30대인 A씨는 지난 9월 3일 캄보디아로 출국해 부친과 연락(카카오톡 보이스톡)을 주고받다 이달 10일부터 알 수 없는 이유로 연락이 끊겼다.A씨 부친은 13일 경찰에 신고했다.부친은 A씨가 캄보디아로 떠난 것을 모르고 있다가 시간이 한달가량 흐른 이달 초에 출국 사실을 알게 됐던 것으로 파악됐다.경찰은 A씨 주변 인물 등을 대상으로 수사 범위를 확대하고 국제 공조 요청 등으로 정확한 소재와 출국 경위 등을 조사 중이다.이 사건을 포함해 경남경찰청에는 캄보디아에서 가족 또는 지인 등이 실종됐다는 신고가 올해만 총 11건 접수됐다.이 중 7건은 실종자 소재가 확인됐다. 나머지 4건은 수사 중이다.감금됐던 피해자들이 캄보디아에서 탈출, 귀국 후 직접 신고한 사건도 있다.지난 7월 20대 남녀 2명이 캄보디아 범죄 조직원들에게 여권과 휴대전화를 빼앗긴 채 감금당했다가 탈출했다는 신고를 했다.이들은 지난 7월 26일 고수익 아르바이트를 알선한다는 브로커 말을 듣고 캄보디아로 출국했다가 약 일주일간 감금됐다.두 사람은 가족이 가상화폐 약 1600만원어치를 범죄 조직에 지불하고 나서 풀려났다. 귀국한 이들은 지난 8월 13일 경찰에 신고했다.또 다른 20대 남성은 해외 취업을 미끼로 캄보디아에 갔다가 감금됐었다는 내용으로 7월에 신고하기도 했다.당시 그는 “캄보디아 카지노 회사에서 일주일간 일하면 350만원을 주겠다”며 SNS(사회관계망서비스)로 접근한 불상의 피의자에게 속아 7월 17일 캄보디아로 출국했다.범죄조직이 있는 건물로 향한 그는 다음 날 새벽 건물에서 뛰어내려 탈출했고, 현지 대사관에 도움을 받아 20일 귀국한 뒤 경찰에 신고했다.