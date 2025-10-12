제대 두 달 앞두고 숨진 채 발견된 20대 병사… 가혹행위 고소장 접수

방금 들어온 뉴스

제대 두 달 앞두고 숨진 채 발견된 20대 병사… 가혹행위 고소장 접수

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-10-12 19:08
수정 2025-10-12 20:10
이미지 확대
군인 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 서울신문DB
군인 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 서울신문DB


제대를 두 달 앞두고 숨진 채 발견된 육군 병장이 부대에서 가혹행위에 시달렸다는 유족의 고소장이 접수돼 군경이 수사에 나섰다.

전북경찰청은 숨진 A(21) 병장이 근무했던 부대 관계자를 상대로 한 직권남용 및 협박 혐의와 관련한 고소장이 최근 육군수사단에 접수됐다고 12일 밝혔다.

고소장에는 지난달 18일 숨진 채 발견된 병장 A 병장이 전북 임실군의 한 육군 부대 부사관 B씨로부터 가혹행위에 시달렸다는 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

이에 육군수사단은 경찰과 사건 이송 여부를 논의하고 있다.

전북경찰청 관계자는 “고소장에 담긴 내용이 부대 내 사건이기 때문에 육군수사단과 수사 사항을 협의하고 있다”며 “경찰로 사건이 이송되면 관련자에 대한 조사를 진행할 예정”이라고 말했다.

앞서 지난달 18일 오후 5시쯤 A 병장은 전북 진안군 한 아파트 단지에서 숨진 채 발견됐다.

발견 당시 군복을 입고 있던 A 병장은 진안군에 연고가 없어 사망 배경에 대한 의구심이 증폭됐었다.

조사 결과 A 병장은 부대를 무단 이탈해 자전거를 타고 해당 아파트로 이동한 것으로 파악됐다.

A 병장은 사망 직전 주변에 군 생활의 고충을 알리는 내용의 문자메시지를 보낸 것으로 전해졌다.
이정수 기자
