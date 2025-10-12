기관실서 갑자기 ‘펑’… 마라도 남동쪽 35㎞ 해상 선박서 불 나 6명 부상

승선원 총 27명 중 화상 환자 2명 등 6명 부상

서귀포시 마라도 남동쪽 약 35㎞ 해상에서 129t 규모 부산선박에서 화재가 발생해 승선원 27명 중 6명이 부상을 입고 병원으로 이송됐다.서귀포해양경찰서는 12일 오전 3시 52분쯤 서귀포시 마라도 남동쪽 약 35㎞ 해상에서 129t급 대형선망(승선원 27명·부산선적)에서 화재가 발생했다는 신고를 받고 구조단을 현장에 급파했다고 밝혔다.서귀포해경에 따르면 헬기 1대, 함정 5척, 유관기관 2척 등 구조단을 현장에 급파함과 동시에 사고 현장 인근에 있는 어선들에게 구조 협조를 요청했다.다행히 오전 4시 30분쯤 인근 선단 어선 B호로 승선원 27명 전원을 무사히 옮겼으며 2시간쯤 지난 오전 6시 28분쯤 해경함정으로 화순항에 입항했다.승선원 총 27명 중 40대 등 화상환자 2명, 연기흡입 환자 4명 등 총 6명의 환자는 119에 의해 병원으로 이송됐다. 환자 6명은 생명에는 지장이 없으며 모두 부산에 주소를 둔 것으로 알려졌다.서귀포해경 관계자는 “화재 현장에 도착한 직후부터 현재까지 함정 소화포 등을 이용해 소화작업을 실시 중에 있다”며 “화재선박 선원에 따르면 당시 항해 중 기관실에서 펑하는 소리가 들리며 불길이 시작됐다고 진술했다”고 전했다.해경은 자세한 화재 원인 조사에 착수했다.