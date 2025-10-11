‘경계선 지능’ 10대에 성매매 강요한 20대들…동네 선후배 사이였다

방금 들어온 뉴스

‘경계선 지능’ 10대에 성매매 강요한 20대들…동네 선후배 사이였다

하승연 기자
입력 2025-10-11 19:20
수정 2025-10-11 20:04
서울신문DB
경계선 지능을 가진 10대에게 성매매를 강요한 일당 8명이 경찰에 구속됐다.

11일 법조계에 따르면 경찰은 최근 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 A씨 등 20대 남성 8명을 구속해 검찰에 송치했다.

A씨 등은 지난해부터 올해 초까지 미성년자인 10대 B양에게 성매매를 강요한 혐의를 받고 있다.

동네 선후배 사이인 이들은 평소 알고 지내던 B양이 경계선 지능인이라는 점을 노리고 성매매를 강요한 것으로 파악됐다.

A씨 등은 애플리케이션을 통해 성 매수 남성을 찾은 뒤 현금을 받고 성매매를 알선한 것으로 조사됐다.

경계선 지능인은 지능지수(IQ)가 71~84로 지적장애에 해당하지 않지만, 인지·학습 능력 부족으로 사회적응에 어려움을 겪는 사람을 의미한다.

지적 장애는 지적 기능과 적응행동(일상적인 사회적 기능과 수행기술 등을 포함) 모두에 심각한 제약을 보이는 장애를 말한다.
하승연 기자
