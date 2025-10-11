“물인 줄 알고”···파라핀 오일로 라면 끓인 10명 병원행

방금 들어온 뉴스

문경근 기자
입력 2025-10-11 10:39
수정 2025-10-11 10:40
경기 광주시에 있는 한 캠핑장에서 랜턴 연료 등으로 사용하는 파라핀 오일을 물로 착각해 라면에 넣어 끓여 먹은 캠핑장 이용객들이 병원으로 옮겨졌다

11일 경기도소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 5시 10분쯤 광주시 남한산성면의 한 캠핑장에서 A씨 등 11명이 파라핀 오일을 물로 오인해 라면을 끓여 먹었다는 119 신고가 접수됐다.

당시 A씨 등은 메스꺼움과 구토 증세를 보인 것으로 파악됐다.

출동한 구급대원들은 이들 중 증상이 없는 1명을 제외한 10명에 대해 안전조치를 실시한 뒤 병원으로 이송했다.

파라핀 오일은 등유보다 그을음과 냄새가 적어 캠핑장에서 램프의 연료로 주로 사용된다.

냄새가 거의 없는 투명색인 데다 대부분 페트병에 담겨 유통되기 때문에 물과 오인하기 쉽다.

파라핀 오일을 섭취할 경우 복통과 메스꺼움, 구토 증상 등이 나타날 수 있으며 호흡기로 넘어갈 경우 흡인성 폐렴을 일으킬 수도 있다.

소방 관계자는 “실수로 파라핀 오일을 마셨다면 즉시 119에 신고하고 병원에서 응급조치를 받아야 한다”고 했다.
