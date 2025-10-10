산행 중 부상으로 60대 남성 고립…9시간 만에 구조

방금 들어온 뉴스

산행 중 부상으로 60대 남성 고립…9시간 만에 구조

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-10-10 18:02
수정 2025-10-10 18:02
산행 중 부상을 입은 60대 남성이 9시간 만에 구조됐다.

10일 경북 영덕소방서 등에 따르면 지난 8일 오후 4시 51분쯤 포항시 북구 중장면 하옥리 인근 산에서 60대 남성 A씨가 산행 중 넘어져 움직이기 어렵다는 신고가 접수됐다.

신고를 접수한 소방 당국은 즉시 현장으로 출동했으나 사고 지점이 깊은 산속이고 밤이 되면서 수색에 어려움을 겪었다.

이들은 야간 수색을 끝에 신고 접수 8시간 40분 만인 9일 오전 1시 30분쯤 A씨를 발견했다. A씨는 허리 통증으로 자력 보행이 어려운 상태였으나 생명에는 지장이 없는 상태였다.

구조대는 응급처치를 한 뒤 A씨를 부축해 오전 3시 15분쯤 하산해 인근 병원으로 이송했다.



박치민 영덕소방서장은 “가을철에는 일몰이 빨라 해지기 전에 하산하고, 보온용품과 휴대전화 보조 배터리를 지참해야 한다”고 당부했다.
영덕 김형엽 기자
