주택가 출몰 멧돼지, 30대女 공격…50대 전기검침원이 헬멧으로 제압

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

주택가 출몰 멧돼지, 30대女 공격…50대 전기검침원이 헬멧으로 제압

이보희 기자
입력 2025-10-10 17:52
수정 2025-10-11 14:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

함안 한 마을서 멧돼지가 여성 공격
머리 등에 부상 당해 병원 이송…생명엔 지장 없어
전기검침원, 헬멧으로 제압…멧돼지 숨져

이미지 확대
제압당한 멧돼지. 경남소방본부 제공
제압당한 멧돼지. 경남소방본부 제공


추석 연휴 경남 함안지역 한 마을에서 주민을 다치게 한 멧돼지를 전기검침원이 헬멧으로 제압한 일이 알려졌다.

10일 경남소방본부와 함안군 등에 따르면 추석 연휴 마지막 날인 지난 9일 오전 8시 43분쯤 함안군 산인면 입곡리 한 마을 주택가에 나타난 멧돼지가 주민인 30대 여성 A씨를 공격했다.

머리와 왼쪽 무릎 등을 다친 A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 현재 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐다.

무게가 30~40㎏ 정도인 이 멧돼지는 A씨를 공격하기 전에 대치하고 있던 전기검침원 50대 B씨에 의해 제압됐다.

오토바이를 타고 이 마을을 방문한 B씨는 멧돼지가 주민을 공격하자 오토바이 헬멧으로 멧돼지를 가격해 제압한 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 소방당국과 경찰 등은 현장 도착 당시 멧돼지는 이미 죽은 상태였다고 전했다.

경찰과 소방은 멧돼지 출몰 경위 등을 조사하고 있다.

이미지 확대
야생 멧돼지. 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB
야생 멧돼지. 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB


앞서 추석날인 지난 6일에도 부산에 멧돼지가 나타나 상점 출입문을 파손하고 차량과 충돌한 사건이 발생했다.

지난 6일 오후10시 50분쯤 부산 사하구 신평역 인근에 멧돼지가 나타났다는 신고가 112에 접수됐다.

몸무게 120㎏가량으로 추정되는 이 멧돼지는 건물 1층 안경점으로 돌진해 출입문과 유리창을 부순 뒤 같은날 오후 11시 55분쯤 인근 공장 앞 도로에서 차량과 충돌한 뒤 죽었다.

멧돼지 사체는 구청에 인계됐으며 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로