“女교수가 고백, 거절하자…” 서울대 발칵 뒤집힌 ‘동성 성폭력 미투’, 반전 있었다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“女교수가 고백, 거절하자…” 서울대 발칵 뒤집힌 ‘동성 성폭력 미투’, 반전 있었다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-10-10 13:56
수정 2025-10-10 13:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

女 대학원생, SNS에 “교수가 잠자리 요구” 주장
“고백 거절하자 국제회의 참석 취소 불이익”
조사 결과 사실 무근…“제명 위기에 허위 폭로”

이미지 확대
서울 관악구 서울대 정문. 연합뉴스
서울 관악구 서울대 정문. 연합뉴스


지도교수로부터 ‘동성 성희롱’을 당하고 이를 거절하자 국제학회 참석이 취소되는 등의 보복을 당했다는 글을 소셜미디어(SNS)에 올린 서울대 대학원생이 제명됐다.

10일 서울대에 따르면 서울대 한 단과대학은 지난달 말 학생징계위원회를 열고 명예훼손 등을 이유로 석박사통합과정에 재학 중인 30대 여성 A씨의 제명을 의결했다.

제명은 ‘학생의 신분을 박탈하고 학적에서 삭제하는’ 조치로, 제명된 학생은 복적 및 재입학이 불가하다.

A씨는 SNS에 올린 글을 통해 지도교수 B씨로부터 ‘동성 성희롱’을 당하고 B씨를 거절하자 보복을 당했다는 내용의 허위 사실을 유포해 B씨의 명예를 훼손했다고 징계위는 판단했다.

A씨는 지난 7월 SNS에 “B 교수에게 ‘좋아한다’는 말과 잠자리를 요구하는 말을 들었다”며 성희롱을 당했다고 주장하는 글을 올렸다.

A씨는 “B 교수로부터 거리를 두자 예정돼 있던 국제학회 참석이 일방적으로 취소되는 등 불이익을 당했다”면서 “동료 연구원이 연구 실적을 빼앗아갔다”고 주장했다.

그러나 징계위 조사 결과 이는 사실이 아닌 것으로 드러났다. A씨와 B 교수 간에는 성희롱으로 보이는 대화가 오간 적 없었고, 연구 실적을 빼앗아갔다고 지목된 연구원은 A씨를 만나기 전부터 해당 연구를 해온 것으로 파악됐다.

A씨는 특별한 이유 없이 등록금을 내지 않아 제명되지 않아도 제적되는 상황이었으며, 박사학위 취득이 무산될 상황에 놓이자 지도교수에 대한 허위 사실을 유포한 것으로 징계위는 판단했다.

서울대 관계자는 “A씨는 징계 이후에도 지도교수에게 사과하거나 해명하는 등 B 교수 명예를 회복하려 노력하지 않았다”고 지적했다. 경찰은 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 A씨를 조사 중이다.

A씨는 억울하다는 입장인 것으로 전해졌다. A씨는 뉴스1에 “일하느라 바빠 (징계위에서의) 진술을 포기했다”며 “서울대 측을 고소할 것”이라고 말했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로