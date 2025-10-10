다음주 중반까지 전국 비 소식…본격적인 ‘쌀쌀한 가을’

방금 들어온 뉴스

다음주 중반까지 전국 비 소식…본격적인 '쌀쌀한 가을'

송현주 기자
송현주 기자
입력 2025-10-10 12:03
수정 2025-10-10 12:03
이미지 확대
서울을 비롯한 수도권 곳곳에 비가 내리고 있는 10일 서울 종로구 열린송현 녹지광장 인근에서 한 시민이 우산을 쓰고 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.10.10. 뉴시스
서울을 비롯한 수도권 곳곳에 비가 내리고 있는 10일 서울 종로구 열린송현 녹지광장 인근에서 한 시민이 우산을 쓰고 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.10.10. 뉴시스


이번 주말에는 전국 곳곳에 비가 내릴 것으로 예상되고 다음 주 초중반까지 비 소식과 흐린 날씨가 이어지겠다. 비가 그친 뒤에는 기온도 뚝 떨어져 쌀쌀한 날씨를 보이겠다.

10일 기상청에 따르면 이날 수도권과 강원 지역을 중심으로 비가 내리고, 충청 일부 지역에도 가끔 비가 내릴 전망이다. 이 비는 11일 오전까지 이어질 것으로 보인다.

10~11일 이틀간 예상 강수량은 ▲경기북부, 서해5도, 강원북부 20~60㎜ ▲강원중부, 강원남부내륙·산지 10~40㎜ ▲서울·인천·경기남부 5~40㎜ ▲강원남부동해안 5~20㎜ ▲충남북부, 충북북부 5~10㎜이다.

이후 12일에는 강원동해안과 산지를 중심으로, 월요일인 13일에는 중부지방에 비가 내리겠다. 특히 북서쪽에서 기압골이 접근해오는 가운데 남쪽에서 수증기가 유입되면서 발달한 저기압이 우리나라를 통과하면서 중부지방에는 호우특보가 내려질 정도로 제법 많은 비가 올 전망이다.

17일부터 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 쌀쌀한 날씨를 보이겠다. 17~20일 아침 최저기온은 8~18도, 낮 최고 기온은 17~25도에 그칠 것으로 보인다.
송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로