목포해경, 신안 섬 갯벌에 고립된 일가족 7명 구조

신안군 증도 갯벌 고립 일가족 7명 구조

목포해양경찰이 지난 6일 저녁 전남 신안군 증도 갯벌에 고립된 일가족 7명을 구조하고 있다. (목포해경 제공) 닫기 이미지 확대 보기 목포해양경찰이 지난 6일 저녁 전남 신안군 증도 갯벌에 고립된 일가족 7명을 구조하고 있다. (목포해경 제공)

섬 갯벌에서 해루질을 하다 고립된 일가족이 해양경찰에 의해 구조됐다.목포해양경찰은 추석 명절 당일이던 지난 6일 오후 7시 13분쯤 전남 신안군 증도면의 한 갯벌에서 일가족 7명이 해루질을 하다가 고립됐다는 신고를 접수 받았다.신고를 받고 출동한 해경은 강한 비가 내리는 등 기상여건이 좋지 못한 상황에서 신고접수 약 30분만에 구조대상자 성인 4명과 어린이 3명을 안전하게 육지로 구조했다.해경에 따르면 서울에 거주하는 이들 일가족은 명절을 맞아 가족여행으로 신안을 찾아 갯벌에서 해루질을 했으며, 도중에 어두워져 방향을 잃고 비까지 맞아 체력에 한계를 느껴 구조요청을 한 것으로 알려졌다.이들은 구조 당시 저체온증을 호소했으나 다른 건강상에 이상은 크게 없어 병원 이송 없이 귀가했다.목포해경 관계자는 “기상이 좋지 못한 야간에는 시야 확보가 어려워 갯벌에 고립될 위험이 크다”며 “갯벌에 들어갈 때는 물때를 확인하고 안전장비를 꼭 갖춰달라”고 당부했다.