주차중 버스에 치인 여성 사망… 운전기사 “차량 결함” 주장

추석 연휴 이틀째인 4일 인천 강화군 버스터미널에서 60대 여성이 주차 중인 버스에 치여 숨지는 사고가 발생했다.인천 강화경찰서는 이날 업무상과실치사 혐의로 50대 버스기사 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.A씨는 이날 오전 11시 45분쯤 강화군 강화읍 여객자동차터미널 승차장에 부평~강화 노선 버스를 주차하던 중 60대 여성 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받는다.A씨가 몰던 버스는 주차 안전을 위한 방지턱을 넘은 뒤 B씨를 들이받았고 이어 터미널 건물 외벽까지 충돌한 것으로 파악됐다.사고 당시 A씨는 음주나 약물 복용 상태는 아니었으며, 경찰 조사에서 차량 결함을 주장한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨와 목격자 등을 상대로 운전 부주의 여부 등을 포함한 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.