[속보] 현대차 전주공장 하청근로자 7m 높이서 추락… 끝내 사망

이미지 확대 3일 오후 9시 28분쯤 전북 완주군 봉동읍에 있는 자동차 도장공장에서 바닥 철거 작업을 하던 50대가 약 7m 아래로 떨어져 숨지는 사고가 발생했다. 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 3일 오후 9시 28분쯤 전북 완주군 봉동읍에 있는 자동차 도장공장에서 바닥 철거 작업을 하던 50대가 약 7m 아래로 떨어져 숨지는 사고가 발생했다. 전북소방본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대차 전주공장에서 바닥 철거 작업을 하던 50대 근로자가 추락해 사망하는 사고가 발생했다.4일 전북 완주경찰서와 전북소방본부 등에 따르면 전날 오후 9시 28분쯤 완주군 봉동읍에 위치한 현대차 전주공장 도장공장에서 재하청업체 소속 A(54)씨가 7m 높이에서 추락했다.사고 충격으로 크게 다친 A씨는 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.이날 A씨는 구멍이 뚫린 2층 바닥 철거 작업을 하기 위해 구멍을 덮고 있는 합판을 치우던 중 구멍으로 떨어져 사고를 당한 것으로 파악됐다.경찰과 소방은 현재 자세한 사고 경위를 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “사고 당시 안전장비 착용 여부 등을 파악 중”이라고 말했다.노동당국은 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 조사 중이다.