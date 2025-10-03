연휴 첫날 귀성길 정체…서울→부산 6시간 50분 “오전 11~12시 절정”

방금 들어온 뉴스

연휴 첫날 귀성길 정체…서울→부산 6시간 50분 “오전 11~12시 절정”

박상연 기자
박상연 기자
입력 2025-10-03 09:29
수정 2025-10-03 11:41
전국 고속도로 교통량 524만대 예상

추석 연휴를 앞둔 2일 경부고속도로 잠원 ic 구간 하행선이 귀성 챠량들로 정체를 보이고 있다. 2025.10.2 안주영 전문기자
추석 연휴를 앞둔 2일 경부고속도로 잠원 ic 구간 하행선이 귀성 챠량들로 정체를 보이고 있다. 2025.10.2 안주영 전문기자


추석 연휴 첫날인 3일 오전 귀성 차량으로 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 524만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 44만대, 지방에서 수도권으로 움직이는 차량은 43만대로 전망된다. 공사는 “귀성 차량 등으로 평소 금요일보다 지방 방향 위주로 혼잡하다”고 설명했다.

지방 방향 고속도로는 오전 5~6시부터 막히기 시작해, 오전 11~12시쯤 정체가 가장 극심했다가 오후 7~8시쯤이나 돼서야 풀릴 것으로 보인다. 서울방향 고속도로는 비교적 원활한 흐름을 보이겠다.

오전 10시 요금소 기준으로 승용차를 이용해 주요 도시까지 걸리는 예상 소요시간은 ▲서울~부산 6시간 50분 ▲서울~울산 7시간 20분 ▲서서울~목포 6시간 20분 ▲서울~대구 6시간 10분 ▲서울~광주 5시간 40분 ▲서울~강릉 4시간 20분 ▲서울~대전 3시간 30분 등이다.

상행선은 ▲부산~서울 5시간 20분 ▲울산~서울 5시간 10분 ▲대구~서울 4시간 30분 ▲목포~서서울 4시간 ▲광주~서울 3시간 50분 ▲강릉~서울 2시간 40분 ▲대전~서울 1시간 39분이다.
박상연 기자
위로