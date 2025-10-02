연세대·고려대 폭발물 협박 메일 받아 경찰 출동…폭발물 발견 안 돼 수색 종료

이미지 확대 지난 1일 서울 광진구 구의초등학교에서 경찰들이 폭파 협박 FAX 접수 및 폭발물 해체 등 상황을 가정한 대테러 훈련을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 1일 서울 광진구 구의초등학교에서 경찰들이 폭파 협박 FAX 접수 및 폭발물 해체 등 상황을 가정한 대테러 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

연세대와 고려대 등에 폭발물을 설치했다는 협박 메일이 발송돼 경찰이 현장에 출동하는 등 소동이 빚어졌다.2일 서울 서대문경찰서는 연세대 총무과로부터 ‘협박 메일이 왔다’는 신고를 접수했다. 이 메일에는 “학교 시설 안 여러 곳 벽 쪽에 고성능 과산화 아세톤 폭탄을 설치했다”며 “폭파 시간은 10월 2일”이라는 내용이 적혀 있었다.이날 9시 37분쯤 경찰 50여명과 소방대원 30명 등이 투입돼 신촌캠퍼스의 본관과 교육관을 수색했지만, 폭발물을 발견하지 못했고 11시 30분쯤 수색이 종료됐다. 경찰은 일대 순찰을 강화했다.서울 성북경찰서도 고려대 국제교류팀에서 비슷한 협박 메일을 받았다는 신고를 받고 수색에 나섰으나 폭발물을 발견하지 못했다. 경찰은 협박 메일 발송 경위 등을 파악하고 있다.