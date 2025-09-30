창원서 술 취한 60대, 초등생 끌고 가려다 미수…현행범 체포

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB 경찰 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 이미지. 서울신문DB 경찰 이미지. 서울신문DB

술에 취한 60대 남성이 초등학생을 끌고 가려다 미수에 그친 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.경남경찰청은 미성년자 약취 유인 미수 혐의로 60대 A씨를 체포해 조사 중이라고 30일 밝혔다.A씨는 지난 29일 오후 6시 50분쯤 창원시 성산구 한 거리에서 10대 B군을 끌고 가려 한 혐의를 받는다.당시 B군은 혼자 집에 가던 중이었던 것으로 알려졌다.A씨는 술에 취한 상태에서 갑자기 B군을 껴안고 양팔을 잡는 등 집에 가지 못하게 한 것으로 전해졌다.A씨 손을 강하게 뿌리쳐 도망친 B군은 집으로 가 아버지에게 피해 사실을 알렸고 아버지는 경찰에 신고했다.경찰은 당일 오후 7시 58분쯤 현장 인근에서 A씨를 현행범으로 체포했다.A씨는 술에 취해 범행 동기를 횡설수설한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.