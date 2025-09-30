태국인 女 고용해 성매매 알선한 삼형제…순천 오피스텔서 무슨 일이

방금 들어온 뉴스

태국인 女 고용해 성매매 알선한 삼형제…순천 오피스텔서 무슨 일이

하승연 기자
입력 2025-09-30 11:47
수정 2025-09-30 13:20
서울신문DB
서울신문DB


전남 순천에서 태국인 여성을 고용해 성매매를 알선해온 삼형제가 경찰에 붙잡혔다. 이들은 현금 수거, 홍보 등 역할 분담까지 한 것으로 드러났다.

30일 전남경찰청 풍속수사팀은 오피스텔에서 성매매를 알선한 혐의(성매매 알선 등 행위의 처벌법 위반)로 A(30대)씨 등 3명을 현행범 체포해 조사 중이다.

A씨 등은 순천시 연향동 오피스텔 4곳에서 태국인 여성을 고용해 성 매수자들에게 10만~25만원을 받고 성매매를 알선해온 혐의를 받는다.

형제 관계인 이들은 인터넷을 통한 홍보나 현금 수거 등 역할을 분담해 성매매를 알선한 것으로 조사됐다.

경찰은 오피스텔에서 성매매가 이뤄진다는 첩보를 입수한 뒤 합동 단속팀을 구성해 주변 잠복 끝에 이들을 체포했다.



경찰은 현장에서 900만원 상당의 현금과 장부, 예약용 휴대전화 등을 압수했으며, A씨 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.
