제주 한림 숙박업소서 화재… 106명 대피소동

객실 내부 LED 전등서 화재

연기흡인한 투숙객 상태 양호

이미지 확대 지난 29일 밤 제주시 한림읍 한 숙박업소에서 화재가 나 투숙객 100여명이 대피했다. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 29일 밤 제주시 한림읍 한 숙박업소에서 화재가 나 투숙객 100여명이 대피했다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 숙박업소 객실 LED전등이 화재로 그을음이 생긴 모습. 제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 숙박업소 객실 LED전등이 화재로 그을음이 생긴 모습. 제주도소방안전본부 제공

제주 한림읍의 한 숙박업소 객실 LED 전등에서 불이 나 100여명이 대피하는 소동을 빚었다.30일 제주도소방안전본부에 따르면 전날인 29일 오후 9시 40분쯤 제주시 한림읍 귀덕리의 한 숙박시설에서 3층 투숙객이 타는 냄새가 난다고 알려와 숙박시설 직원 A(26)씨가 119 신고로 접수했다.A씨는 한 객실 문을 열자 검은 연기를 목격하고 즉시 투숙객 106명을 대피시켰으며 연기흡입한 투숙객 14명의 상태는 양호한 것으로 알려졌다.소방당국은 “현장 조사 결과 해당 객실내 LED 전등 모듈에서 한정적으로 불에 탄 흔적이 발견됐고 전등 케이스 내부에도 그을음 피해가 확인됐다”면서 “다만 전등 내부에서 별도의 가연물질은 확인되지 않아 누전이나 과전압 발생 및 누수 흔적 등 특이사항은 발견하지 못했다”고 밝혔다.