출근하던 女 입 막고 ‘질질’…성폭행하려던 50대男 구속

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

출근하던 이웃 여성을 강제로 끌고 가 성폭행하려 한 50대 남성이 구속됐다.26일 서울 노원경찰서는 전날 강간미수 혐의를 받는 남성 A(50대)씨에 대한 구속영장을 법원으로부터 발부받았다고 밝혔다. 법원은 “(피의자가) 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.A씨는 24일 오전 7시쯤 노원구의 한 다세대주택에서 출근하는 이웃 주민 B씨의 입을 수건으로 막은 뒤 자신의 집으로 끌고 가려 한 혐의를 받는다.B씨가 소리를 지르며 강하게 저항하자 A씨는 범행을 멈추고 달아난 것으로 전해졌다. 이후 B씨는 곧바로 인근 파출소로 달려가 “누군가 납치를 하려 했다”며 직접 신고한 것으로 알려졌다.경찰은 이후 피해자에게 임시숙소를 제공하는 등 필요한 지원 조치에 나섰다. 경찰은 추가 조사를 마치고, 다음 주 초쯤 A씨를 검찰에 송치할 계획이다.