출근하던 女 입 막고 ‘질질’…성폭행하려던 50대男 구속

서울신문DB
출근하던 이웃 여성을 강제로 끌고 가 성폭행하려 한 50대 남성이 구속됐다.
26일 서울 노원경찰서는 전날 강간미수 혐의를 받는 남성 A(50대)씨에 대한 구속영장을 법원으로부터 발부받았다고 밝혔다. 법원은 “(피의자가) 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
A씨는 24일 오전 7시쯤 노원구의 한 다세대주택에서 출근하는 이웃 주민 B씨의 입을 수건으로 막은 뒤 자신의 집으로 끌고 가려 한 혐의를 받는다.
B씨가 소리를 지르며 강하게 저항하자 A씨는 범행을 멈추고 달아난 것으로 전해졌다. 이후 B씨는 곧바로 인근 파출소로 달려가 “누군가 납치를 하려 했다”며 직접 신고한 것으로 알려졌다.
경찰은 이후 피해자에게 임시숙소를 제공하는 등 필요한 지원 조치에 나섰다. 경찰은 추가 조사를 마치고, 다음 주 초쯤 A씨를 검찰에 송치할 계획이다.
