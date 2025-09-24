물놀이 명소 쇠소깍 인근 해상서 수영하던 20대 남성 실종

방금 들어온 뉴스

물놀이 명소 쇠소깍 인근 해상서 수영하던 20대 남성 실종

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2025-09-24 20:09
수정 2025-09-24 20:09
해경 경비함정 4척 등 구조세력 총동원 수색 중

해경이 24일 20대 남성이 실종된 서귀포시 하효동 쇠소깍 해안을 수색하고 있다. 서귀포해양경찰서 제공
해경이 24일 20대 남성이 실종된 서귀포시 하효동 쇠소깍 해안을 수색하고 있다. 서귀포해양경찰서 제공


서귀포 물놀이 명소 쇠소깍 인근 해안에서 수영하던 20대 남성이 실종됐다.

24일서귀포해양경찰서에 따르면 이날 오후 5시 40분쯤 서귀포시 하효동 쇠소깍 하효항 방파제 동쪽에서 수영하던 중 20대 남성 A(서울)씨가 보이지 않는다는 신고가 119에 접수됐다.

A씨는 이날 일행 1명과 수영을 하던 중 실종된 것으로 파악됐다.

해경은 경비함정 4척, 파출소, 구조대, 헬기 1대 등 구조세력을 즉시 동원해 실종자 수색에 나섰지만 아직 발견하지 못하고 있다.

해경은 “소방 등 유관기관과 합동으로 육상수색을 진행하고 해상과 수중 수색구역을 지정해 실종자 발견 시까지 수색에 총력을 다하고 있다”고 말했다.
제주 강동삼 기자
위로