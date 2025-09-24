사회 사건·사고 [포토] 무너져 내린 송악산 절벽 입력 2025-09-24 10:33 수정 2025-09-24 10:33 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2025/09/24/20250924500056 URL 복사 댓글 0 최근 유네스코 세계자연유산 성산일출봉에 이어 세계지질공원 송악산 해안 절벽 일부가 무너져 내렸다.화산 지형에 대한 안전 대책이 시급해지고 있으며, 관광객들의 안전과 관광지 보호에도 비상이 걸렸다.사진은 24일 오전 송악산 해안에 절벽이 무너져 내리면서 큰 바위와 흙더미들이 해변에 산처럼 쌓여있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지