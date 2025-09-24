“헌금 5억, 코인 투자로 날렸습니다”…고해성사한 사무장, 결국

이미지 확대 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수억원대 헌금을 빼돌린 성당 사무장이 고해성사로 범행을 털어놔 경찰이 수사에 나섰다.전남 목포경찰서는 업무상 횡령 혐의로 60대 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다.A씨는 지난해 7월부터 지난달까지 수차례에 걸쳐 헌금 4억 8000여만원을 빼돌린 혐의를 받는다.재무 담당 사무장인 A씨는 성당 건축 명목으로 모은 건축 기금을 자신의 지인 명의의 계좌로 빼돌린 것으로 드러났다.A씨는 이 돈으로 가상화폐(코인)에 투자했다가 전액을 잃은 것으로 전해졌다.죄책감을 이기지 못한 A씨는 최근 고해성사하면서 범행을 털어놨고, 성당 측은 내부 논의 끝에 경찰에 고소했다.A씨는 경찰 조사에서 “헌금을 투자 밑천으로 쓰고 돌려놓으려고 했다”고 진술한 것으로 알려졌다.A씨에 대한 구속 여부는 25일 결정된다.