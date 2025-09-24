“헌금 5억, 코인 투자로 날렸습니다”…고해성사한 사무장, 결국

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“헌금 5억, 코인 투자로 날렸습니다”…고해성사한 사무장, 결국

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-09-24 10:13
수정 2025-09-24 10:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


수억원대 헌금을 빼돌린 성당 사무장이 고해성사로 범행을 털어놔 경찰이 수사에 나섰다.

전남 목포경찰서는 업무상 횡령 혐의로 60대 A씨에 대한 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다.

A씨는 지난해 7월부터 지난달까지 수차례에 걸쳐 헌금 4억 8000여만원을 빼돌린 혐의를 받는다.

재무 담당 사무장인 A씨는 성당 건축 명목으로 모은 건축 기금을 자신의 지인 명의의 계좌로 빼돌린 것으로 드러났다.

A씨는 이 돈으로 가상화폐(코인)에 투자했다가 전액을 잃은 것으로 전해졌다.

죄책감을 이기지 못한 A씨는 최근 고해성사하면서 범행을 털어놨고, 성당 측은 내부 논의 끝에 경찰에 고소했다.

A씨는 경찰 조사에서 “헌금을 투자 밑천으로 쓰고 돌려놓으려고 했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

A씨에 대한 구속 여부는 25일 결정된다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로